China enfrenta inverno 'mais frio dos últimos 100 anos' Na segunda-feira, milhões de chineses continuavam impossibilitados de viajar enquanto várias partes da China enfrentavam seu pior inverno do século. As baixas temperaturas mataram várias pessoas e deixaram passageiros presos antes do Ano Novo Lunar, também chamado de Festival da Primavera -- a única oportunidade que muitos moradores do país têm de tirar férias. O frio também se traduziu em notícias negativas sobre a China seis meses antes dos Jogos Olímpicos de Pequim. O presidente chinês, Hu Jintao, comandou um encontro de emergência do Politburo do país, no domingo, pela segunda vez em uma semana para tratar dos esforços de emergência. "Precisamos ter claro em mente que as condições climáticas adversas e a situação grave provocada por elas continuarão atingindo certas regiões do sul", afirmou um comunicado divulgado após o encontro de domingo. A Agência Meteorológica da China disse que as temperaturas atuais eram as mais baixas dos últimos cem anos nas Províncias de Hubei e Hunan, levando-se em conta o número total de dias em que os termômetros ficaram abaixo de 1 grau Celsius. Mas prevê-se que o clima fique mais ameno daqui para frente, apesar de os nevoeiros continuarem a representar um problema e de as temperaturas à noite permanecerem abaixo de 0 grau Celsius, atrasando o degelo. "O clima nas regiões atingidas deve melhorar nos próximos dias, mas será necessário continuar em alerta para os possíveis problemas advindos das baixas temperaturas", afirmou Zheng Guoguang, chefe da agência. Quatro pessoas morreram quando ruiu o teto sobrecarregado com neve de um posto de gasolina na cidade de Nanjing, no domingo, disse a agência de notícias Xinhua. E uma pessoa morreu quando houve uma correria em uma estação de trem de Guangzhou, no sul. Ferrovias e estradas fechadas havia dias voltaram a funcionar e um número menor de vôos foi cancelado, disseram na segunda-feira meios de comunicação oficiais. (Reportagem adicional de Ben Blanchard em Pequim)