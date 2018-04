China enfrenta tempestade de areia

Uma forte tempestade de areia castigou o norte da China no fim de semana, cobrindo regiões inteiras.

As áreas mais afetadas, segundo a imprensa oficial chinesa, foram as regiões autônomas de Xinjiang, no extremo oeste, da Mongólia Interior, no norte, e a província de Jilin, no nordeste.

Por causa da areia, a visibilidade caiu a apenas 2 metros de distância durante o fim de semana.

A meteorologia prevê a chegada de uma frente fria e ventos fortes nos próximos dois dias. Na parte leste da Mongólia Interior, os ventos podem atingir até 50 km/h, e as temperaturas podem cair dez graus.

Além da areia e dos fortes ventos, a China também foi atingida por incêndios, que se espalharam rapidamente nessas condições. Três pessoas teriam morrido e uma estaria gravemente ferida.

A primavera na Mongólia está sendo marcada por intensas nevascas, criando problemas para a agricultura, já abalada por um dos invernos mais rigorosos dos últimos anos.