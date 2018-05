China enfrentará desafios maiores no Ano do Dragão

"Nós vamos enfrentar desafios maiores no ano novo", afirmou Wen em uma reunião com altas autoridades, antes do início do Ano do Dragão na segunda-feira, o signo mais favorável e reverenciado no zodíaco chinês de 12 anos.

O primeiro-ministro afirmou que a China fez um bom início para o XII Plano Quinquenal (2011-2015) "em um momento de situação econômica internacional austera e complicada".

O novo ano deverá ser importante politicamente, tendo em vista que o presidente da China, Hu Jintao, encerrará seu segundo mandato como líder do Partido Comunista e entregará o cargo a um sucessor. O nome mais cotado é o do vice-presidente, Xi Jinping. O novo líder do partido assumirá a presidência em março de 2012, quando o primeiro-ministro, Wen Jiabao, e seu governo também renunciarão.

Wen disse que o principal objetivo do governo é o de manter a estabilidade de preços junto com um rápido desenvolvimento econômico. As informações são da Dow Jones.