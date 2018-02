China envia condolências ao Chile por mortes em terremoto

O presidente da China, Hu Jintao, enviou uma mensagem de pesar a sua colega chilena, Michelle Bachelet, pelas mais de 300 pessoas que morreram ontem pelo terremoto de 8,8 graus de magnitude na escala aberta de Richter, sofrido pelo país sul-americano.

Segundo informou hoje a agência oficial "Xinhua", Hu expressou suas "sinceras condolências" a Bachelet, seu governo e todo o povo chileno, assim como às vítimas do tremor.

O líder chinês ofereceu ajuda de emergência para atenuar os efeitos do tremor e se mostrou confiante em que os chilenos serão capaz de superar as dificuldades e reconstruir seu país.

Por outro lado, o governo chinês, mediante um comunicado do Ministério de Assuntos Exteriores, confirmou que não há notícias de nenhum cidadão chinês entre as vítimas e anunciou o começo do funcionamento de uma linha telefônica de atendimento para consulta pública.

O tremor de mais de 8 graus de magnitude na escala Richter que ontem castigou o Chile causou mais de 300 mortes, 15 desaparecidos, mais de dois milhões de desabrigados e meio milhão de casas destruídas.O terremoto aconteceu hoje às 3h36 (na hora local e em Brasília)com epicentro na região de Bio-Bio, 500 quilômetros de Santiago e a 90 quilômetros da capital regional, Concepción.