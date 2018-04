China enviará diplomata à Síria para mediar crise

PEQUIM - A China anunciou nesta quinta-feira, 16, que vai enviar um diplomata à Síria, ampliando assim seu esforço para mediar a crise no país do Oriente Médio depois de ter sido fortemente criticada por países ocidentais e do mundo árabe por seu veto a uma resolução da Organizaçãodas Nações Unidas (ONU) que pedia a renúncia do presidente Bashar Assad.

China e Rússia împediram este mês a aprovação de uma resolução do Conselho de Segurança da ONU que apoiava um plano árabe pedindo a renúncia de Assad após 11 meses de violência na Síria, onde forças do governo reprimem manifestações exigindo reformas.

Pequim também não mostrou-se favorável a uma proposta da Liga Árabe para que fosse criada uma missão de paz da ONU a ser enviada à Síria. Ao lado de Moscou, os chineses resistem à pressão do Ocidente para tomar medidas mais drásticas contra o regime de Assad.

Nesta quinta-feira, a Assembleia-Geral da ONU deve votar uma resolução que manifesta apoio ao plano da Liga Árabe e prevê a nomeação de um enviado especial conjunto da ONU e da Liga para a Síria. Ao contrário do que acontece no Conselho, nenhum país tem poder de veto na Assembleia; em compensação, suas decisões não têm validade jurídica vinculante.

Segundo a ONU, mais de 5 mil pessoas, a maioria civis, já morreram na repressão aos protestos na Síria. O governo sírio diz enfrentar a ação de "terroristas armados" que, com patrocínio estrangeiro, tentam desestabilizar o país. É difícil confirmar os relatos do governo e da oposição, já que quase toda a imprensa estrangeira foi expulsa do país.