China escolhe novo presidente em março O governo da China programou para 5 de março de 2003 um congresso nacional para escolher os sucessores do presidente Jiang Zemin e de outros altos funcionários, uma medida que completaria a transição formal para trazer à tona uma nova geração de líderes. Num anúncio publicado neste domingo nos jornais estatais, a agência de notícias Nova China informou que as decisões sobre a liderança do país serão tomadas durante a reunião anual do Congresso Nacional do Povo, o Parlamento chinês. O encontro tornaria públicas as nomeações decididas em novembro, durante a reunião nacional do Partido Comunista. O vice-presidente Hu Jintao, que substituiu Jiang como líder comunista no congresso do partido, assumiria também a presidência. O vice-primeiro-ministro, Wen Jiabao, é citado como o principal candidato para a sucessão do premier Zhu Rongji.