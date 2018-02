China espera 'resultado positivo' de diálogo sobre Tibet

O presidente da China disse esperar "resultados positivos" das conversações com enviados do Dalai Lama, iniciadas neste domingo, mas a mídia estatal manteve a enxurrada de ataques ao líder espiritual exilado do Tibet. "Espero que desta vez os contatos produzam resultados positivos", disse o presidente Hu Jintao, segundo a agência de notícias Xinhua. As conversações de paz entre autoridades chineses e dois assessores do Dalai Lama, as primeiras desde a irrupção de protestos de tibetanos e de distúrbios que causaram mortes, em março, começaram a portas fechadas na cidade de Shenzhen, perto de Hong Kong. Os protestos, o mais sério desafio ao domínio chinês na região montanhosa em quase duas décadas, desencadearam manifestações contra a China em vários países, prejudicando a trajetória da tocha olímpica e levando líderes ocidentais a pedir o boicote dos Jogos de Pequim, que serão realizados em agosto. "Quando determinamos a posição de uma pessoa, não devemos apenas ouvir o que ela diz, mas também observar suas ações", disse Hu a um grupo de repórteres japoneses em Pequim, antes de sua visita ao Japão. "A porta para o diálogo sempre esteve aberta. Nós sinceramente esperamos que o lado do Dalai possa mostrar através de atos que pararam de fato com as atividades separatistas, interromperam conspirações para incitar a violência e deixaram de sabotar as Olimpíada de Pequim", afirmou Hu. Isto iria "criar condições para a próxima rodada de diálogo", acrescentou Hu. A segurança era cerrada no edifício estatal onde estariam sendo mantidas as conversações em Shenzhen e repórteres não tinham permissão para entrar no local. "A reunião se realizou esta manhã, continuará amanhã e possivelmente no dia seguinte. Esperamos que seja retomada no dia 7 ou 8 de maio", afirmou neste domingo à Reuters Tenzin Taklha, assessor do Dalai Lama. "Esperamos que os chineses sejam sérios sobre as conversações e esperamos que os chineses queiram examinar os problemas no Tibet." Um editorial no Tibet Daily, porta-voz do governo regional do Tibet, acusou o Dalai de ser "uma ferramenta leal às forças internacionais antichinesas" e de tentar separar o Tibet da China. (Reportagem adicional de Guo Shipeng e Benjamin Kang Lim, em Pequim, e Abhishek Madhukar, em Dharamsala)