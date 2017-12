China estuda propostas para gasoduto A PetroChina Co., maior produtora de petróleo da China, disse ter recebido propostas de 12 companhias para investir em um projeto de US$ 14 bilhões para construção de um gasoduto no país. As três principais empresas de petróleo do mundo, Exxon Mobil, Royal Dutch/Shell e BP, apresentaram propostas para construir os quatro mil quilômetros de gasodutos, que vão da província de Xinjiang, no noroeste, até Xangai, na costa leste. Poucas empresas estão atraídas pelo projeto, que deverá gerar lucros baixos. Mas muitas estão interessadas em explorar o petróleo e gás em regiões no oeste da China. Para garantir investidores, a PetroChina estabeleceu que a exploração estrangeira em seu maior depósito de gás natural estaria limitada à empresas que estejam envolvidas na construção desse gasoduto.