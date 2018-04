China: EUA precisam respeitar interesse chinês na Ásia

Xi está na linha sucessória para se tornar o próximo governante máximo chinês. Ele disse que as duas maiores economias do mundo "devem respeitar os seus interesses principais e suas preocupações". Xi falou durante um encontro empresarial entre os EUA e a China, antes de partir de Washington para Iowa e a Costa Oeste dos EUA. Ele também afirmou que os dois países precisam construir a confiança e a compreensão conjunta, reduzindo a desconfiança e as suspeitas.

As informações são da Associated Press.