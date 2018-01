China evacua 435 mil pessoas devido a ameaça de tufão Cerca de 435 mil habitantes da província de Fujian, no litoral sudeste da China, foram removidos nesta terça-feira e mais de 44 mil navios tiveram que voltar ao porto devido à ameaça do tufão "Kaemi", o quinto a chegar ao país nesta temporada de verão do hemisfério norte, informou a imprensa oficial. O sul da China ainda não acabou de se recuperar dos devastadores efeitos do "Bilis", que deixou mais de 600 mortos e 26 milhões de desabrigados. Agora, a região vive novo estado de alerta máximo por causa do "Kaemi", que no entanto até agora deixou apenas quatro feridos na ilha de Taiwan. Para tentar reduzir o risco de inundações, as autoridades estão abrindo as comportas das represas para liberar 185 milhões de metros cúbicos de água. Todos os serviços de transporte de passageiros entre o porto de Xiamen, o maior da região, e a ilha taiuanesa de Jinmen foram suspensos. Mais ao sul, na província de Cantão, todos os navios também voltaram ao porto. O "Kaemi" deve chegar ao litoral de Fujian na tarde desta terça-feira, horário local, horas antes do anunciado anteriormente. Um dia depois, deverá atingir também a província de Jiangxi, no interior do país. Às 10h de terça (23h de segunda-feira, em Brasília), o olho do tufão se encontrava 135 quilômetros a sudeste da cidade de Xiamen e se deslocava em direção noroeste, a uma velocidade de 20 km/h, trazendo fortes precipitações e ventos de 117 km /h. O vice-primeiro-ministro chinês Hui Liangyu pediu às autoridades de todos os níveis que tomem medidas de precaução, já que o perigo é "muito grave". "A prioridade é salvar vidas, e também tomar medidas para assegurar o abastecimento de comida, roupa e atendimento médico às zonas afetadas", destacou.