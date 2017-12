China executa 64 para marcar o dia antidrogas da ONU A China marcou o dia antidrogas das Nações Unidas, hoje, executando 64 pessoas acusadas de delitos com narcóticos. O país tem o costume de comemorar a data com uma onda de execuções públicas, em apoio à crença das autoridades de que penas pesadas são uma arma efetiva contra a disseminação dos narcóticos. Funcionários da ONU manifestaram sua discordância em relação a essa prática. Outras 188 pessoas acusadas de delitos com drogas foram condenadas a penas até de prisão perpétua. O maior número de execuções ocorreu na cidade de Chonqing, no suoeste do país, onde 24 pessoas foram mortas a tiros nesta quarta-feira, segundo a agência Nova China. A maioria dos executados havia sido acusada de tráfico de heroína. As execuções na China usualmente são aplicadas com tiros na nuca ou no coração. Em Xangai, três homens foram executados após serem condenados diante de uma ruidosa platéia, de aproximadamente mil pessoas, por tráfico de heroína, Ecstasy e outros tipos de entorpecentes. Em Chengdu, no sudoeste da China, nove homens foram executados na terça-feira, após uma assembléia que reuniu milhares de pessoas, enquanto a polícia procedia a queima de pilhas de Ecstasy e heroína. As demais execuções ocorreram nas províncias orientais de Fujian, Jiangsu e Anhui e na capital, Pequim.