China executa assassino em série Um assassino em série foi executado hoje pelo assassinato de 17 jovens que ele ludibriou pela Internet, informou a imprensa local. Huang Yong, de 29 anos, foi sentenciado à morte no início do mês. Uma corte de apelações manteve a condenação na manhã de hoje, informou a Televisão Central da China. Ele foi executado com apenas uma bala logo após a confirmação da sentença. Huang foi detido em novembro depois que uma possível vítima conseguiu escapar, informou a imprensa local. A polícia desenterrou os restos mortais de 17 jovens no quintal da casa do acusado. Ele confessou ter cometido os crimes durante os últimos dois anos. Todas as vítimas tinham entre 15 e 21 anos, informou a Televisão Central da China.