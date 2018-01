China executa servidor que desviou US$ 1,8 milhão Autoridades no oeste da China executaram um ex-oficial do Tesouro sentenciado pelo desvio de cerca de US$ 1,8 milhão do banco central. Chen Zhiqing, de 40 anos, foi morto com um tiro depois que sua execução fora aprovada pela Suprema Corte da China, informou um oficial do tribunal de Xining, capital da província chinesa de Qinghai. Entre 1992 e 1998, enquanto trabalhava para a sucursal do BC chinês em Xining, Chen e vários outros cúmplices desviaram dinheiro em 13 diferentes ocasiões, informou a agência de notícias China News Service.