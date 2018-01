China exige rigor nas informações sobre pneumonia Líderes do Partido Comunista da China exigiram que os funcionários chineses combatam o vírus da Síndrome Respiratória Aguda Severa (Sars) com maior urgência. A nova ordem é uma reação às queixas locais e internacionais de que o país tem sido lento nas ações de controle da epidemia e tem omitido o número correto de casos da doença. A informação é da agência oficial de notícias Xinhua. O presidente Hu Jintao e a cúpula do partido deram ordens para que medidas imediatas sejam tomadas e também advertiram que os funcionários não devem esconder casos de Sars. "A advertência foi explícita contra a dissimulação de dados sobre os casos de Sars e a exigência é de que os informes sejam precisos, honestos e ágeis", informou a agência. A advertência, dirigida à burocracia comunista, foi feita um dia depois que especialistas da Organização Mundial de Saúde (OMS) divulgaram ter encontrado casos de Sars ainda não reportados em hospitais de Pequim administrados por militares. Enquanto a visita ocorria, pacientes teriam sido remanejados de um hospital para outro para que não fossem vistos pelo especialistas. Veja o índice de notícias sobre a pneumonia atípica