Explosão atinge indústria química no leste da China

Uma explosão atingiu uma indústria química no leste da China na noite deste sábado, informou a mídia estatal.

A explosão aconteceu por volta das 20h50 no horário de Huantai County, na província de Shandon. O acidente provocou um incêndio na sequência, e vários carros de bombeiros estão combatendo as chamas, conforme a agência oficial de notícias Xinhua. Não foram reportadas vítimas após o incidente.

No dia 12 de agosto, uma explosão em um armazém de químicos no porto de Tianjin, no norte da China, provocou pelo menos 121 mortes. Outras 54 pessoas continuam desaparecidas. /ASSOCIATED PRESS