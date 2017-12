China: explosão em mina deixa 38 mortos Cerca de 38 mineiros morreram e pelo menos 16 ficaram gravemente feridos na explosão a gás de uma mina de carvão na localidade de Tongchuan, na província de Shaanxi, no norte da China, segundo informações divulgada hoje pela imprensa oficial. A polícia ainda investiga as causas do acidente, que aconteceu na última sexta-feira mas só agora foi divulgado. Segundo um estudo, os acidentes nas minas chineses, tanto públicas quanto privadas, provocam a morte de pelo menos 10 mil pessoas a cada ano. O principal motivo dos acidentes é a falta de segurança.