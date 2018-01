China: explosões causaram 110 mortos Cerca de 110 pessoas morreram em uma série de explosões ocorridas ontem em quatro distritos residenciais da cidade de Shijiazhuang, na província de Hebei, norte da China, segundo informações de fontes médicas divulgadas neste sábado. O número de vítimas foi calculado com base nos relatórios dos hospitais para onde foram levados os feridos. O Centro para os Direitos Humanos e da Democracia, com sede em Hong Kong, informou que pelo menos 200 pessoas morreram nas quatro explosões, causadas, supostamente, por uma pessoa desequilibrada, de acordo com a agência de notícias oficial.