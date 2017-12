China expressa "choque profundo" e condena atentados O governo da China se disse "profundamente chocado" com os atentados terroristas contra os EUA. "Nós expressamos um choque profundo após os sérios ataques em Washington e em Nova York, que causaram tantas vítimas. O governo chinês condena consistentemente e se opõe a todas as formas de atividade terrorista violenta", diz um comunicado do porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Zhu Bangzao. Segundo o comunicado, o presidente da China, Jiang Zemin, comunicou sua "profunda simpatia" a seu colega norte-americano, George Bush, ao povo dos EUA e às famílias das vítimas. O governo chinês também expressou "grave preocupação" com a segurança de seus cidadãos em território norte-americano e determinou que seus diplomatas "tomem medidas imediatas para garantir que nossos compatriotas feridos recebam todas as formas de assistência que sejam necessárias". A segurança da embaixada dos EUA em Pequim foi reforçada horas depois dos atentados.