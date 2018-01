China: fábrica de plástico explode Pelo menos uma pessoa morreu e outras 22 ficaram feridas gravemente, durante uma explosão em uma fábrica de plástico na província de Guangdong, no sul do país. A explosão aconteceu na manhã do último domingo, quando 28 operários trabalhavam na limpeza das máquinas da fábrica. As causas do acidente ainda são desconhecidas, mas estão sendo apuradas pela polícia local. Esta é a quinta explosão de grande porte que acontece na China nos últimos dias, depois de que quatro explosões seguidas provocaram a morte de 108 pessoas na cidade de Shijiazhuang, província de Hebei, norte do país, na última sexta-feira.