China faz acordo com Rússia no Conselho de Segurança

A decisão chinesa de se juntar à Rússia para vetar uma resolução contra a Síria no Conselho de Segurança parece uma aberração. Além de diminuir a pressão sobre Damasco, o veto prejudica a relação com o Ocidente e com a Liga Árabe. Mas a atitude tem pouco a ver com a Síria e está mais ligada a cooperação entre Pequim e Moscou.

Desde 1971, quando a China assumiu o posto de Taiwan na ONU, o país usou pouco o poder de veto - oito vezes -, sempre em temas de seu interesse. Em 1972, por exemplo, Bangladesh tornou-se independente do Paquistão, mas a China impediu a admissão do novo país na ONU em apoio aos paquistaneses, seus aliados. Em 2007, com a Rússia, a China vetou sanções a Mianmar, também parte de sua clientela. No ano seguinte, ambos rejeitaram punir o Zimbábue, outro aliado chinês.

A Síria, porém, é um caso incomum. Pequim tem poucos interesses no país. Ainda assim, dos oito vetos, dois envolvem Damasco. O primeiro foi em outubro, quando a China se juntou à Rússia para bloquear sanções contra o regime sírio. Para os pragmáticos chineses, Bashar Assad não vale o veto, mas os russos, que têm interesses na Síria, se opuseram à resolução. Logo, a China optou por não prejudicar suas relações com Moscou.

Os dois países chegaram a um acordo no Conselho de Segurança: agirão juntos para desafiar o Ocidente e não ficarem isolados. A China aceitará a opinião russa em temas importantes para Moscou (como a Síria) e a Rússia fará o mesmo quando o assunto for crucial para Pequim (como Mianmar).

Outro fator que leva a China a usar o veto é a hostilidade do Partido Comunista Chinês com os levantes democráticos. Desde que a Primavera Árabe começou a derrubar ditaduras, Pequim tenta retratar os eventos de maneira negativa. Temendo levantes semelhantes, o partido endureceu a repressão. A queda de Assad, se ocorrer por causa de uma medida do Conselho de Segurança, inspirará opositores em Pequim e Moscou.

A China sabe que o veto prejudica sua relação com o Ocidente, mas acredita que não tem a ganhar votando a favor das sanções. Yan Xuetong, da Universidade Tsinghua, diz que a China não teria recebido nenhum crédito se tivesse cooperado no caso sírio. Talvez seja verdade, mas Pequim descobrirá que o veto não está livre de custos. O esforço para melhorar sua imagem será prejudicado por medidas assim. E, se uma "Primavera Russa" derrubar Vladimir Putin, Pequim será a única potência autocrática no Conselho de Segurança. / TRADUÇÃO DE AUGUSTO CALIL