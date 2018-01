China faz maior Papai Noel de neve do mundo Uma escultura de neve, com 80 metros de comprimento, foi feita em Changchun, no nordeste da China. Ela representa Papai Noel. Foram gastos sete mil metros cúbicos de neve e os artistas disseram que esta é a maior escultura de neve já realizada no mundo. Na segunda-feira, trabalhadores davam os retoques finais na obra.