China fecha revista que questionou presidente Uma revista chinesa que questionava a proposta do presidente Jiang Zemin de permitir que capitalistas entrem no Partido Comunista foi fechada, disse hoje seu editor. O fechamento da "Busca pela Verdade" é um revés para os conservadores marxistas da China. Ele amplia uma repressão que tem reforçado o controle do governo sobre a mídia chinesa, num esforço para abafar críticas antes de uma reunião-chave do partido. O encontro nos próximos meses de líderes partidários será o primeiro passo formal na transição para a instalação de uma geração mais jovem de líderes. O processo deve se estender até 2003, quando expira o mandato de Jiang como presidente. Jiang, 75 anos, e outras destacadas figuras estão tentando manter influência ao alçarem jovens aliados para posições de poder antes de se afastarem formalmente de seus cargos. A "Busca pela Verdade" era publicada pelo principal órgão de pesquisa do governo, a Academia Chinesa de Ciências Sociais. Um porta-voz da academia disse que a revista foi fechada, mas recusou-se a dar detalhes e pediu para não ser identificado. A repressão tem afetado outros órgãos de imprensa. Vários editores e repórteres foram demitidos de jornais conhecidos por tratarem de corrupção e de outras questões sensíveis. Os órgãos de comunicação na China são estatais, mas alguns receberam ampla liberdade editorial para torná-los mais atraentes. O governo ameaçou na semana passada fechar qualquer jornal que questionasse o papel de liderança da ideologia comunista na sociedade chinesa. Ele também planejava fundir pequenos jornais, provavelmente para facilitar o controle de uma mídia cada vez mais diversificada. O fechamento da "Busca pela Verdade" sugere que Jiang tenta silenciar críticas de conservadores marxistas, e não só de liberais. Na página da internet da academia é dito que a missão da revista era "repudiar a ideologia da liberalização burguesa e outras ideologias antimarxistas".