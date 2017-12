China finaliza busca por piloto desaparecido Depois de quase duas semanas de buscas, a China decidiu finalizar hoje as buscas pelo piloto desaparecido e transformado em herói nacional depois que o avião que pilotava colidiu com uma aeronave norte-americana de espionagem. Wang Wei desapareceu quando seu avião caiu no mar, em 1º de abril. A imprensa estatal transformou Wang em herói da defesa nacional. A marinha chinesa realizou buscas utilizando barcos militares e de pesca numa área de cerca de 750 quilômetros quadrados sem sucesso. Em um pronunciamento na televisão, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Zhang Qiyue, acusou os norte-americanos de fazerem ?comentários irresponsáveis? sobre a colisão.