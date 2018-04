China: Forças Armadas responderão a provocações

Fu Ying afirmou que a China apoia a resolução de conflitos por meio de negociações e que o Exército de Libertação do Povo, o maior do mundo, com 2,3 milhões de membros, serve apenas para fins de defesa.

Entretanto, ela advertiu outras nações contra testes da determinação da China. "Mas se alguns países desejam provocar ou querem danificar a paz e ordem regional, então temos de dar uma resposta, e uma resposta eficaz", salientou Fu, em entrevista coletiva. "O objetivo desta resposta, é, por um lado, manter o território e a soberania da China e, por outro lado, manter a ordem e a paz na região."

Outros países devem levar a sério as reivindicações de soberania da China se realmente estão preocupados com a paz e segurança regional, afirmou Fu, citando os Estados Unidos.

As declarações foram feitas em meio a disputas entre a China e seus vizinhos sobre o controle de ilhas e vias marítimas nos oceanos ao redor. Nos últimos 18 meses, ocorreu uma escalada das tensões entre China e Japão pelo controle de ilhas no Mar do leste da China.

A China deve anunciar o seu orçamento de defesa na quarta-feira. No ano passado, os gastos com as Forças Armadas subiram 10,7%, para 720 bilhões de yuans (US$ 117 bilhões). Fonte: Associated Press.