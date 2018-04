China garante que exploração lunar não tem fins militares A exploração lunar da China tem como objetivo novas descobertas científicas e tecnológicas, e não motivos militares, afirmou a autoridade espacial do país nesta quinta-feira, ao anunciar um entusiasmado relatório sobre o satélite chinês que vai orbitar a Lua. A China lançou seu primeiro satélite que orbitará a Lua na semana passada, em meio a grandes festejos no país pela conquista espacial e a proeza tecnológica. A não ser que haja algum problema, o satélite entrará em órbita lunar em 5 de novembro. "Todos os objetivos (do programa) são projetados sem propósitos militares", disse o porta-voz da Administração Nacional Espacial da China Pei Zhaoyu, em uma entrevista coletiva em Pequim. "Esperamos desenvolver novos objetivos científicos e capacidades tecnológicas, e tentar fazer algo que ninguém jamais tenha feito antes", acrescentou Pei. "A China sempre aderiu ao princípio de uso pacífico do espaço." Pei disse que a nave espacial deixou a órbita da Terra na noite de quarta-feira e começou sua viagem de cinco dias até a Lua. "Todos os sistemas a bordo estão atualmente em excelentes condições, e a espaçonave está na trajetória esperada." Quando alcançar a órbita lunar, o satélite vai examinar a superfície da Lua em preparação para o envio em 2012 de um veículo lunar, e no futuro, uma aterrissagem com tripulação humana. (Por Ian Ransom)