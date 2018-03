China inaugura maior obra desde a Grande Muralha No dia 1º deste mes foram fechadas as comportas da barragem de Três Gargantas, em Yichang, na região central da Chin. O país assistiu assim à conclusão de seu maior projeto de construção civil desde que foi erguida a Grande Muralha, há mais de 2 mil anos. A represa de Três Gargantas formará um imenso lago artificial de 632 km², que alimentará a maior usina hidrelétrica do mundo com as águas do Rio Yang-tsé. Mais de um milhão de pessoas foram removidas da área que será inundada. Festejada pelo governo, Três Gargantas foi muito criticada por ambientalistas. O maior projeto hidroelétrico do mundo deve ser concluído em 2009. Veja a galeria de fotos da barragem de Três Gargantas