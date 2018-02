China inaugura primeira linha de alta velocidade

Neste domingo, 7, a China inaugurou uma linha ferroviária de alta velocidade que pela primeira vez liga duas cidades no centro do país: Zhengzhou e Xian, capitais, respectivamente das províncias de Henan e Shaanxi, segundo a imprensa local.

A linha, de 505 quilômetros, permite fazer o trajeto entre as capitais destas duas províncias vizinhas em pouco mais de duas horas, o que reduz em quatro horas o tempo anterior, informou a agência oficial de notícias Xinhua.

O primeiro trem partiu às 10h50 da manhã de ontem de Xian, famosa por acolher os guerreiros de terracota, e chegou a Zhengzhou às 13h15, a uma velocidade média de 350 km/h.

O trecho começou a ser construído em 2005 e custou US$ 5,170 bilhões, um investimento com o qual se espera desenvolver o centro do país, já que Henan é uma grande produtora de cereal, um emergente centro industrial e a província mais povoada da China (100 milhões de habitantes) e poderá ter acesso aos recursos naturais e culturis de Shaanxi.