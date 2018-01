China incorpora direito de propriedade à constituição A China emendou neste domingo sua constituição para proteger o direito à propriedade privada e formalizar o legado antes inimaginável de um ex-presidente com um convite aos empresários para que se juntem ao Partido Comunista. A legislatura, que aprova as diretrizes do partido, também incorporou à constituição chinesa a primeira menção aos direitos humanos de sua história. Entretanto, o texto nada fala sobre a liberdade de expressão política na China, um dos aspectos mais criticados pela comunidade internacional. As emendas foram aprovadas no décimo e último dia de sessão do Congresso Nacional do Povo, composto por 2.904 membros. A legislatura realizou sua reunião anual no Grande Salão do Povo, ao lado da Praça da Paz Celestial. "A constituição reflete as conquistas do povo chinês e estabelece as regras básicas de nossa luta", declarou à legislatura do segundo homem mais poderoso da China, Wu Bangguo. Wu é o presidente do Congresso Nacional do Povo. As emendas foram aprovadas por 2.863 votos a favor, dez contra e 17 abstenções. As salvaguardas constitucionais à propriedade privada representam as primeiras desse tipo desde 1949, quando os comunistas chegaram ao poder.