China informa aos Estados Unidos sobre a visita de Kim Jong-un

WASHINGTON – A China informou nessa terça-feira, 27, aos Estados Unidos da visita que o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, fez a Pequim nesta semana, segundo revelou a Casa Branca por meio de um comunicado.

A comunicação entre Pequim e Washington incluiu uma mensagem do presidente da China, Xi Jinping, para o mandatário americano, Donald Trump.

A porta-voz da Casa Branca, Sarah Sanders, disse que os EUA analisaram a viagem de Kim Jong-un com Seul e Tóquio.

"Nós vemos este último acontecimento como mais uma prova de que nossa campanha de pressão máxima está criando a atmosfera apropriada para o diálogo com a Coreia do Norte", afirmou a Casa Branca.

Kim Jong-un e sua esposa, Ri sol-ju, viajaram no último domingo, 25, para Pequim, no que foi a primeira visita ao exterior do líder norte-coreano desde que chegou ao poder, em 2011.

Na China, Kim Jong-un se reuniu com Xi Jinping e manifestou seu compromisso para alcançar a desnuclearização da península coreana. //EFE