China informa redução no contágio da pneumonia As autoridades de saúde da China confirmaram que a disseminação da pneumonia atípica está diminuindo na província de Cantão (Guangdong), onde começou a proliferação da doença. Em Hong Kong, no entanto, especialistas acreditam que a crise poderá piorar nos próximos dias. O número de mortes da Síndrome Respiratória Aguda Severa (Sras) já chegou a 104, após o anúncio de mais duas vítimas em Hong Kong e uma em Cingapura. A doença já infectou cerca de 3 mil pessoas em todo o mundo. A China continua com o maior número de casos: 1.279. Desses, 973 ocorreram em Hong Kong. Nos Estados Unidos, a doença continua crescendo. Já são 155 contaminados, mas nenhum caso de morte foi registrado. Já no Canadá, 11 pessoas morreram em conseqüência da pneumonia atípica. Em Hong Kong, um microbiologista advertiu que a Sras pode infectar 80% da população da ex-colônia inglesa em dois anos. As autoridades locais já trabalham com a possibilidade de chegar a 3 mil infectados - três vezes o número atual - no fim do mês. Em Cingapura, paramédicos da força aérea se engajaram no combate ao vírus. O governo anunciou que poderá utilizar câmeras interligadas à Internet para assegurar que as pessoas cumpram a quarentena. Uma das sobreviventes da doença, no Canadá, disse que as pessoas tratam os membros de sua família "como monstros", depois de sair da quarentena. "Nós somos as vítimas", disse a mulher de descendência chinesa, identificada apenas como Tsé.