China insiste em equipar PCs com filtro da internet A China não vai desistir de aplicar um novo regulamento segundo o qual todos os computadores vendidos no país devem ser equipados com um software de filtro da internet, apesar das pesadas críticas ao plano, informou nesta terça-feira o jornal estatal "China Daily". A reportagem do jornal saiu depois que representantes dos EUA manifestaram suas preocupações ao governo chinês, na semana passada.