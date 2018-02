China investiga canadenses por suposta espionagem

A agência oficial de notícias Xinhua disse em uma reportagem de um parágrafo publicada nesta segunda-feira que Kevin Garratt e Julia Dawn Garratt estavam sendo investigados pelo serviço de segurança do Estado na cidade de Dandong, que faz fronteira com a Coreia do Norte. O roubo de segredos estatais é considerado crime gravíssimo na China.

O jornal canadense The Globe and Mail disse que Kevin e Julia Garratt são um casal natural de Vancouver e que vive na China desde 1984, onde tem uma lanchonete popular na cidade de Dandong. Fonte: Associated Press.