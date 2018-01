China já gastou US$ 100 milhões contra gripe avícola O governo chinês gastou pelo menos US$ 100 milhões para combater a epidemia de gripe avícola, informa a agência estatal de notícias, Xinhua News citando uma fonte do Ministério das Finanças. Tais recursos foram usados para cobrir gastos com a destruição e vacinação de aves em todo o país. Para ajudar o setor, segundo a fonte, o governo planeja suspender ou reduzir a alíquota de alguns impostos no período de 1º de fevereiro (retroativo) e 31 de julho, incluindo tarifas cobradas sobre o transporte em ferrovias, rodovias e portos. As empresas exportadores de carne de aves e subprodutos poderão obter a restituição dos impostos pagos neste período. A China descobriu seu primeiro caso de gripe no final de janeiro. Desde então, metade das 31 regiões que formam o país foram afetadas pela doença.