China já tem 1.898 casos da pneumonia atípica O governo chinês divulgou um aumento considerável no número de casos da pneumonia atípica, a Síndrome Respiratória Aguda Severa (Sars) no país. Já foram detectados na China 1.898 casos da doença, sendo 708 registros em Hong Kong e 1.190 no restante do país, sobretudo na província de Guangdong. O número de mortes já chega a 62, com 16 na ex-colônia britânica e 46 na China continental. De acordo com os dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) existem 2.223 casos no mundo, com 78 mortes. Segundo a agência oficial chinesa Xinhua, "nos hospitais locais, doentes continuam ingressando diariamente, mas a tendência é de queda. Para evitar a contaminação, as autoridades desinfetaram hospitais, ventilaram quartos e isolaram os pacientes mais graves". Especialistas da OMS criticaram as autoridades chinesas por "falta de colaboração" e por impedir os trabalhos epidemiológicos em Guangdong, "tarefa essencial para evitar a propagação da doença". Apesar do pedido de calma das autoridades e da falta de cobertura nos veículos de comunicação, a população da China já começou a corrida às farmácias para adquirir máscaras para evitar o contágio. "O surto de pneumonia atípica está sob controle e localizado em Guangdong, Pequim e Shanxi. Não se pode falar epidemia, já que o vírus não se propagou para outras províncias", afirmou o governo chinês. No entanto, a OMS diz que "enquanto não tivermos dados oficiais das províncias, não podemos descartar a possibilidade de epidemia". Em caráter preventivo, a OMS recomenda que sejam evitadas viagens a Hong Kong e a Guangdong. Os outros três grandes focos da doença são Cingapura, Vietnã e Canadá. O órgão considera que nesses três países a epidemia está sob controle. Os países europeus estão tomando medidas para barrar a propagação do vírus da pneumonia atípica. A Suíça ditou a medida mais impressionante. Em ocasião do Salão Mundial de Relojoaria, que começará amanhã na Basiléia e em Zurique, onde se espera a participação de 80 mil pessoas, o governo decidiu proibir o trabalho de pessoas provenientes do Sudeste Asiático. A proibição causou espanto e descontentamento entre os 3 mil profissionais da Ásia, que, em sua maioria, já estavam no local.