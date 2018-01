China lança maior destróier das forças navais da Ásia

PEQUIM - A China deu nesta quarta-feira, 28, um novo passo para a criação de uma marinha mais forte com o lançamento da primeira unidade de uma nova geração de destróieres, o maior e mais avançado navio deste tipo entre todas as forças navais de toda a Ásia.

A primeira unidade da classe 055, de 10 mil toneladas de deslocamento, tem sistemas de luta contra navios, submarinos e navios, além de defesa contra mísseis, informou a agência estatal Xinhua.

O destróier tem grande capacidade de coletar informações eletrônicas e é "um símbolo do desenvolvimento estratégico das forças navais chinesas", afirmou em seu site o jornal do exército PLA Daily.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O navio, desenvolvido integralmente na China e atracado em Xangai, é consideravelmente maior e superior à geração anterior de destróieres chineses: a classe Luzhou, de 7 mil toneladas e cuja primeira unidade passou a operar em 2005.

A nova geração se assemelha em tamanho à última série da classe Arleigh Burke de destróieres americanos, que começou em 8.500 toneladas e terminou nas 10 mil.

A China colocou em operação no final de abril seu primeiro porta-aviões desenvolvido integralmente no país, em um novo passo de seu objetivo de estabelecer uma poderosa marinha de alto mar capaz de desenvolver missões distantes do seu território. / EFE