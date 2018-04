China lança programa para alfabetizar 6 milhões de pessoas

A China se comprometeu a alfabetizar 6 milhões de pessoas no oeste do país, em um programa que começará ainda este ano, informou nesta terça-feira, 27, o jornal oficial China Daily. O governo destinou US$ 1,35 bilhão ao programa para combater o analfabetismo. O montante financiou 7.651 escolas em 953 distritos no oeste do país. Com isso, os benefícios se estendem a quase 49 milhões de estudantes, explicou Tian Zuyin, porta-voz do Ministério da Educação. "O país continuará lutando contra o analfabetismo, dando maior apoio financeiro aos estudantes que vêm de famílias pobres", acrescentou. Segundo Zuyin, o nível de escolarização na escola secundária chegou a 90% nas províncias do oeste da China, e o analfabetismo entre os adultos de 15 a 50 anos caiu para 5% nos últimos cinco anos. No entanto, o país ainda tem 80 milhões de analfabetos acima dos 15 anos, 72,7% mulheres, segundo os dados do Censo Nacional de 2005.