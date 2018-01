China lança satélite de comunicações A China enviou ao espaço, hoje, um satélite de comunicações. no terceiro lançamento desde sua primeira missão espacial tripulada, no mês passado, segundo informações do governo. O satélite Zhongxing-20 partiu do Centro de Lançamento de Satélites Xichang, na província de Sichuan, às 12h01 de sábado (12h01 de sexta-feira, horário de Brasília) disse um funcionário da Agência de Notícias Xinhua. Ele foi levado ao espaço pelo foguete Grande Marcha 3-A, segundo a Xinhua. O lançamento, acompanhado pelo Monitor de Satélite Xi´na e o Centro de Controle, foi declarado um sucesso 25 minutos depois, quando o satélite entrou em órbita. O lançamento é o 32º consecutivo que obtém sucesso, desde outubro de 1996, e o quarto em um mês. No dia 15 de outubro, a China mandou seu primeiro astronauta - Yang Liwei ? ao espaço. Ele circundou a Terra durante 21 horas e 30 minutos, aterrissando nas pastagens do norte do país. Seis dias depois, a China lançou um satélite de vigilância da terra, desenvolvido em cooperação com o Brasil.