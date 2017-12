China lança satélite desenvolvido em parceria com o Brasil A China colocou em órbita, à 1h16 desta terça-feira (horário de Brasília), um satélite desenvolvido em parceria com o Brasil. O lançamento ocorreu na base da cidade de Tayuan, na província de Shanxi, no norte do país. O satélite sino-brasileiro vai estudar a superfície da Terra por dois anos. É o segundo satélite lançando em parceria entre os dois países. A China deverá controlá-lo por 18 meses; depois, o comando passa para o Brasil. O lançamento aconteceu menos de uma semana depois de a China ter enviado seu primeiro astronauta ao espaço.