China liberta dissidente Um ex-líder do movimento em prol da democracia chinesa de 1989 disse nessa quinta-feira ter sido libertado de uma prisão agrícola com nove meses de antecedência. Zhou Yongjun, detido quando retornou do exterior em 1998 para visitar seus pais, disse ter sido libertado na segunda-feira de uma prisão agrícola situada no sudoeste da China. Zhou, de 34 anos, cumpria uma sentença de três anos de detenção em Mianyang, cidade situada na província de Sichuan. Ele foi preso por cruzar ilegalmente a fronteira entre Hong Kong e China. A polícia pode impor tais sentenças sem a realização de julgamento. Antes, Zhou havia passado dois anos detido quando os líderes chineses reprimiram o movimento centralizado na Praça da Paz Celestial em 1989. Depois, ele deixou a China rumo a Nova York.