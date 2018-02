China manda cancelar concerto de música religiosa Autoridades chinesas, preocupadas com o crescente apelo do cristianismo em meio à população do país, obrigaram um importante coral do país a cancelar um concerto de música sacra, disse o regente. O Ministério da Cultura mandou o coral da Orquestra Nacional Chinesa abandonar o concerto previsto para a noite de sábado, disse o regente Su Wenxing. Su declarou que os administradores da orquestra se recusaram a lhe explicar o cancelamento. O concerto incluiria o ?Coro de Páscoa?, escrito por um canadense nascido na China e baseado em relatos bíblicos. Telefonemas para o ministério da Cultura não foram atendidos. Milhões de chineses se voltaram para o cristianismo nos últimos anos, causando preocupação entre as autoridades, que lutam para manter os cultos religiosos não sancionados pelo Estado sob controle.