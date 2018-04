China manda Google suspender alguns serviços no país Autoridades chinesas ordenaram que o site de buscas na internet Google suspenda alguns serviços de pesquisa para sites estrangeiros no país, informou hoje a agência estatal "Nova China". O Google também terá que suspender as buscas de algumas palavras-chave, segundo ordens recebidas ontem pelos reguladores, comunicou o texto da agência. Uma porta-voz do Google disse que a empresa não havia recebido pedidos para suspender as atividades de busca.