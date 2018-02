China mantém 500 pessoas em quarentena contra Sars O governo chinês mantinha hoje cerca de 500 pessoas em quarentena em Pequim e em uma província do sul do país, na tentavia de conter um pequeno surto da síndrome respiratória aguda severa (Sars) antes que uma festa nacional provoque a saída de férias de milhões de pessoas. Dois casos confirmados e seis prováveis de Sars foram anunciados na semana passada, todos eles relacionados com pessoas que trabalhavam em um laboratório de Pequim onde era examinado o vírus que causa a enfermidade. As pessoas em Pequim e na província meridional de Anhui que se acredita terem estado em contato com esses casos - 337 na capital e 133 na província - estão em quarentena, disse o jornal oficial China Daily. As autoridades também estão inspecionando os laboratórios que investigam a doença, disse o periódico. A Organização Mundial de Saúde (OMS) disse que enviará uma equipe para tentar determinar como os funcionários do laboratório de Pequim foram contaminados e a forma pela qual os vírus foram transmitidos para outras pessoas.