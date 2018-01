China mantém-se em silêncio após atentado A China não reagiu imediatamente nem emitiu nenhuma opinião oficial sobre os tiros contra o presidente de Taiwan, Chen Shui-Bian. O país prepara-se para realizar amanhã eleições e um referendo, criticado pelo governo da China continetal. Pelo referendo, os eleitores terão de respodner se Taiwan deve buscar negociações com a China e se deve aumentar suas defesas para se proteger contra centenas de mísseis chineses apontados para a ilha. A China, que alega que Taiwan faz parte de seu território e insiste que ambos devem ser unificados, é contra o referendo, e teme que ele leve a uma votação futura sobre a independência de Taiwan. A agência de notícias oficial chinesa Xinhua só noticiou os disparos três horas após terem ocorrido. O principal canal de televisão do país, a CCTV-1, mostrava um chef de cozinha batendo ovos, enquanto a mídia internacional dava boletins ao vivo sobre as condições médicas de Chen. A China geralmente demora a reagir a eventos internacionais, especialmente os que envolvem sua relação com Taiwan, que considera assunto doméstico. Pequim acusa Chen de conspirar para a independência completa de Taiwan. Muitos acreditam que o adversário eleitoral de Chen, Lein Chan, será mais conciliatório para com Pequim. A corrida eleitoral está acirrada. A eleição presidencial de sábado é um desafio à reivindicação da soberania de Pequim sobre Taiwan. Durante a primeira eleição presidencial em 1996, forças militares chinesas tentaram intimidar os eleitores testando mísseis no mar próximo.