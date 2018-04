China manterá política de comércio exterior estável

"A China manterá suas políticas de comércio exterior e aprofundará a criação de novas políticas relevantes", disse Zhong durante uma conferência na cidade de Nanchang, localizada no sudeste da província de Jiangxi, segundo a agência.

Zhong declarou que o país também otimizará o cenário doméstico e externo para o comércio exterior, e acelerará a reestruturação a fim de melhorar a qualidade e eficiência do comércio.

O superávit comercial anual da China em 2011 recuou 14,5%, para US$ 155,14 bilhões, de US$ 183,1 bilhões no ano anterior, afirmou a Xinhua, citando dados da Administração Geral da Alfândega da China. As informações são da Dow Jones.