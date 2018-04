China manteve em segredo caso sobre leite contaminado

Associated Press,

As autoridades chinesas manteve em segredo a preocupação sobre os produtos lácteos de Xangai por quase um ano antes de anunciar, na semana passada, que a companhia responsável por produzir leite envenenado foi fechada, informou nesta quinta-feira, 7, um funcionário do governo.

"Três executivos foram detidos desde abril, mas o caso, claro, não foi divulgado naquela hora", disse Shen Weiping, porta-voz da promotoria do distrito de Fengxian, onde a Shanghai Panda Dairy Co. Ltd., companhia autuada, tem sede. "Isso ocorreu porque ainda havia investigações", completou.

Apesar de o escândalo ter ocorrido há quase um ano, só agora os chineses foram notificados do fechamento da empresa, umas das 22 que vendia leite contaminado. Segundo as autoridades de inspeção alimentar, todos os produtos envenenados foram identificados e recolhidos imediatamente.

As autoridades não informaram se alguém ficou doente por consumir leite envenenado desde então. Na ocasião da descoberta do escândalo, seis crianças morreram e mais de 300 mil ficaram doentes por beber leite contaminado.

A companhia não atendeu às ligações e o site da empresa estava fora do ar. Segundo as análises, o leite produzido pela Shanghai Panda Dairy continha melanina, substância causadora de problemas nos rins e que é usada na produção de materiais plásticos.

O atraso em notificar o público sobre os produtos irregulares levanta questões sobre a eficácia do governo chinês em restaurar a confiança de sua indústria alimentícia. O país registrou vários escândalos nos últimos anos que expuseram várias falhas no monitoramento da qualidade dos alimentos.