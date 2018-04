China: Menina é resgatada de escombros 12 horas após tremor

Uma menina foi resgatada de escombros 12 horas depois do terremoto que sacudiu a província de Qinghai, no oeste da China.

Imagens divulgadas por uma emissora de TV estatal da China mostra a operação, no condado de Yushu.

As autoridades chinesas dizem que 617 pessoas morreram e 9.980 ficaram feridas quando o terremoto ocorreu, na manhã de quarta-feira, na região montanhosa. Há 313 desaparecidos.

Milhares de pessoas passaram a noite ao relento em temperaturas próximas a zero graus centígrados.

O frio e as dificuldades apresentadas pela altitude também vêm prejudicando os esforços das equipes de resgate que, por vezes, abrem caminho nos escombros usando pás ou as próprias mãos. Comboios de emergência com máquinas pesadas ainda estão chegando à região mais atingida pelo terremoto.

Yushu fica em uma área remota, a uma altitude de cerca de 4 mil metros. A rede de comunicação funciona com precariedade depois que o terremoto prejudicou as linhas telefônicas e de transmissão de energia elétrica e provocou deslizamentos de terra.

Várias escolas desabaram e pelo menos 66 crianças e dez professores morreram, de acordo com a agência de notícias Xinhua.