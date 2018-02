A China Central Television disse que explosão ocorreu nesta terça-feira em uma mina particular na cidade de Huainan, na província de Anhui, no leste do país. Dez outros mineiros conseguiram escapar, sendo que um deles ficou ferido.

A reportagem informou ainda que o governo havia ordenado por duas vezes em junho para que a mina fosse fechada, mas que os donos dele ignoraram a ordem. Fonte: Associated Press.