China minimiza risco de deslizamento em represa Três Gargantas Autoridades da China responsáveis pela represa de Três Gargantas disseram nesta terça-feira que gastaram bilhões de yuans na proteção contra os trágicos deslizamentos em torno da reserva e que haverá mais medidas preventivas quando a água tomar conta do lugar. A represa, parte do maior projeto hidrelétrico do mundo, no rio Yang-tsé, provocou o deslocamento de 1,4 milhão de pessoas, muitas delas agricultores pobres de áreas acidentadas de Hubei (centro da China) e do vizinho município de Chongqing. Cientistas dizem que a subida das águas já provocou erosão nas margens, provocando deslizamentos que podem se agravar quando a água atingir uma altura máxima de 175 metros acima do nível do mar, dentro de um a dois anos. Mas, em entrevista coletiva, as autoridades disseram que nos últimos anos foram destinados 12 bilhões de yuans (1,6 bilhão de dólares) para "reparos geológicos", e que há otimismo quanto ao resultado desses trabalhos. "Eu os descreveria como um controle efetivo. É claro que o controle efetivo não significa que no futuro não haveria deslizamentos ou que ameaças não surgiriam," disse Wang Xiaofeng, diretor do projeto Três Gargantas. "O governo chinês está monitorando de perto e intensificando as obras de reparo, e acho que podemos evitar prejuízos na medida do possível", acrescentou. Li Yong'na, gerente-geral da construtora responsável pelo projeto, disse que a barragem não provocou nenhum "grande" deslizamento ao longo do Yang-tsé, uma frase dúbia em relação ao que acontece nos afluentes que chegam à represa. Li tampouco quis especificar áreas de risco ou o número de desabrigados por causa da ameaça. Na semana passada, um ônibus foi esmagado por um deslizamento em Badong, na província de Hubei, perto de um afluente da represa, matando 31 pessoas. Um operário de uma ferrovia próxima também foi morto, e há dois desaparecidos. Em meados do ano, deslizamentos na região da represa mataram pelo menos 13 pessoas, segundo a imprensa local e a agência ambiental da represa. Alguns moradores já foram orientados a se mudar. Desde a conclusão da barragem de 2.309 metros, em 2003, o nível da água sobe por etapas, atingindo 156 metros no ano passado. O governo sempre se empenha em defender o projeto Três Gargantas de suspeitas de poluição e danos geológicos na região da represa, cujas margens ocupam 660 quilômetros. Em setembro, depois de anos de elogios oficiais ao projeto, as autoridades admitiram a possibilidade de uma "catástrofe ambiental" por causa da poluição e dos deslizamentos. Mas Wang disse na entrevista coletiva que não há novidade no alerta e que as ameaças ambientais estão controladas. Recentemente, o engenheiro Pan Jiazheng, que participa da obra, acusou a imprensa estrangeira de "distorcer" e exagerar problemas como o surgimento de algas ao longo dos afluentes. "Não descrevam um gatinho como um tigre", disse Pan.