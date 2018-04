China multa pais por segundo filho nascido em Hong Kong-jornal

As salas de maternidade de Hong Kong estão reservadas até setembro, pressionadas pelo número crescente de chineses que tentam driblar a política de filho único e obter direitos de residência em uma das cidades mais ricas do país.

A China introduziu a política de filho único em 1979 para limitar os nascimentos no país, o mais populoso do planeta, embora as regras tenham relaxado nos últimos anos.

Mulheres de várias cidades no continente, que deram à luz ao segundo filho em Hong Kong, foram multadas assim que voltaram para casa, disse o diretor do departamento de planejamento familiar da província de Guangdong, Zheng Feng, segundo o jornal Zona Especial Shenzhen.

O jornal não disse em quanto foram multadas, embora uma nota no site do governo de Guangdong diga que "infratores" de cidades ou distritos seriam multados em até seis vezes a renda per capita da cidade de origem.

Guangdong faz divisa com Hong Kong, que este ano vai limitar a 34 mil o número de mulheres chinesas do continente com permissão de dar à luz na cidade.

Em 2010, um terço das 88.584 crianças nascidas em Hong Kong eram filhas de chinesas da parte continental, um grande salto em relação a 2001 (apenas 620 bebês).

