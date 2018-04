China não tem 'interesses' na crise da Ucrânia, diz Xi

Falando em Berlim no penúltimo dia de sua turnê pela Europa, a primeira visita ao continente desde que se tornou chefe de Estado no ano passado, Xi disse que não tem a intenção de se envolver em assuntos internos dos países.

"Todas as partes envolvidas devem continuar a apontar para uma solução política e diplomática do conflito", disse Xi, em uma coletiva de imprensa conjunta com a primeira-ministra da Alemanha, Angela Merkel, acrescentando que o pano de fundo para a situação na Ucrânia foi "extremamente complexo".

Sempre relutante em assumir posições polêmicas em negociações internacionais, a China se recusou a tomar qualquer partido após a anexação da Crimeia pela Rússia, pedindo uma solução negociada para o conflito e recusando-se a criticar o tradicional aliado Vladimir Putin. Fonte: Dow Jones Newswires.